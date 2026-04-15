Un bambino di sette anni è caduto dal settimo piano di un edificio nel centro di Bari nella serata di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Le condizioni del bambino sono state descritte come molto gravi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Un bambino di sette anni è caduto nel vuoto dal settimo piano. È stato trasportato all’ospedale. Secondo alcune informazioni il bimbo è in condizioni gravissime. La disgrazia si è verificata a Bari, quartiere San Paolo. Sul posto i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari, bambino precipita dal settimo piano In serata. È in condizioni disperate

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