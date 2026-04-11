Bambino di 2 anni cade dall' ultimo piano dalla finestra di casa a Civita Castellana

Un bambino di circa due anni è caduto dall'ultimo piano di un edificio a Civita Castellana. L'incidente si è verificato all'interno di un'abitazione situata al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze del fatto.

Un bambino di circa due anni è caduto dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. È successo nel centro di Civita Castellana, in via Di Corte, nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile, intorno alle 15.L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Bambina di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUna bambina di circa due anni è caduta dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. Bambino di 4 anni si arrampica e cade dalla finestra per quattro metri: paura a CastellucchioABBONATI A DAYITALIANEWS Perde l’equilibrio e precipita per quattro metri Momenti di grande apprensione nella mattinata di lunedì 16 marzo a...