Bambino di cinque mesi sbatte la testa a Chieri | condizioni disperate aperta un’inchiesta

Un bambino di cinque mesi di Chieri ha sbattuto la testa, a causa di un incidente che ha portato al suo ricovero in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita. La famiglia ha riferito di una situazione difficile e preoccupante, spingendo le autorità a avviare un’indagine. I medici cercano di salvarlo, mentre gli investigatori raccolgono le prime testimonianze. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sul bambino di Chieri, cinque mesi d'età, che, dalla tarda mattinata di sabato 21 febbraio 2026, è ricoverato all'ospedale Regina Margherita in fin di vita. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia locale, sono coordinate dalla sostituta procuratrice Alessandra Provazza. Sono ancora molti i punti da chiarire su questa vicenda delicatissima. Il bimbo si trovava a casa, una villetta in frazione Pessione, con la mamma. Avrebbe sbattuto molto violentemente la testa, forse dopo essere caduto dalle scale mentre quando la donna, che lo teneva in braccio, avrebbe perso l'equilibrio.