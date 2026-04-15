Una ragazza di 16 anni, proveniente da Catania, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone dell’appartamento in cui si trovava a Brolo, nel Messinese. L’incidente si è verificato durante una trasferta, poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La ragazza è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte drammatica nel Messinese. Una ragazza di 16 anni, originaria di Catania, è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone dell’alloggio in cui soggiornava a Brolo, in provincia di Messina. L’episodio si è verificato nella notte tra il 14 e il 15 aprile, nel centro del paese, dove la giovane si trovava per una trasferta sportiva con la sua squadra di pallavolo. La caduta e i soccorsi immediati. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare. Secondo una prima ricostruzione, la 16enne sarebbe caduta dal balcone della stanza, facendo un volo da un’altezza significativa e riportando traumi seri. Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 sono arrivati sul posto e, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cade dal balcone durante una trasferta: grave una 16enne a Messina

Notizie correlate

Vola dal balcone durante una trasferta sportiva, grave una 16enneSono ore di apprensione per una ragazza di 16 anni, originaria di Catania, rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere precipitata dal balcone...

Albero cade durante una caccia alle uova in Germania: morte una 16enne ed una mamma con la sua bimbaTre persone, tra cui una madre e la sua bambina di dieci mesi, sono morte dopo che un albero è caduto su un gruppo durante una caccia alle uova di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giovane cade da un balcone durante i festeggiamenti di Pasquetta: è grave; Gualtieri Sicaminò, giovane cade dal balcone durante il pranzo di pasquetta. E’ grave; Jesi, uomo cade dal balcone dopo una violenta lite in famiglia; Bimbo cade dal balcone a Corigliano Rossano: operato all’Annunziata, è fuori pericolo.

Messina, spavento a Brolo: minorenne cade dal balcone nella notte, è graveC’è grande preoccupazione per una minorenne, rimasta seriamente ferita durante la notte dopo una caduta dal balcone nell’abitazione in cui alloggiava a Brolo, in provincia di Messina. Per motivi ancor ... strettoweb.com

Cade dal balcone nella notte, grave una ragazzaScattato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d&rsqu ... zoom24.it

Donna cade a causa del ghiaccio, Comune di Fermo condannato a sborsare quasi 20mila euro - facebook.com facebook

Tragedia a Bisceglie per il maltempo: un albero cade per vento forte e uccide una ragazza di 16 anni x.com