Cade da un balcone di Monteverde a 27 e muore l'avvocato della famiglia di Fiorini | Leonardo era lucido

Un giovane uomo è deceduto dopo essere precipitato da un balcone in un B&B nel quartiere di Monteverde. L'incidente si è verificato in mattinata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che il ragazzo, di 27 anni, era lucido al momento della caduta e non aveva assunzioni di sostanze stupefacenti.