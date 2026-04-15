Cade da un balcone di Monteverde a 27 e muore l'avvocato della famiglia di Fiorini | Leonardo era lucido
Un giovane uomo è deceduto dopo essere precipitato da un balcone in un B&B nel quartiere di Monteverde. L'incidente si è verificato in mattinata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che il ragazzo, di 27 anni, era lucido al momento della caduta e non aveva assunzioni di sostanze stupefacenti.
Leonardo Fiorini è morto dopo essere precipitato dal balcone di un B&B a Monteverde. "Ma non era sotto effetto di droga", sono le parole dell'avvocato Danilo Iafrate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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