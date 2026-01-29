Minacce di morte all’influencer leghista | Dicono che sono il Charlie Kirk italiano e che dovrei fare la sua stessa fine

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un influencer leghista ha ricevuto minacce di morte. Qualcuno gli ha detto che dovrebbe fare la stessa fine di Charlie Kirk, e ha usato parole dure contro di lui. La polizia sta indagando su questa intimidazione, mentre il giovane si dice preoccupato ma deciso a non farsi intimidire.

Reggio Emilia, 29 gennaio 2026 – “C’è chi mi definisce ’ il Charlie Kirk italiano ’ e dice che dovrei fare la sua stessa fine ”. Ferenc Venturelli è conosciuto sui social come ‘ Eterno’, nome d’arte dei tempi in cui si dedicava alla musica e al comporre canzoni. Passione ormai accantonata, lasciando spazio all’attivismo politico nei ranghi della Lega. Vent’anni, studente universitario e residente in provincia di Reggio, martedì Venturelli si è presentato in questura per denunciare gli autori di messaggi e commenti minatori arrivati a pioggia sui suoi canali social, in particolare dopo la pubblicazione di video contro le manifestazioni pro-Pal e in cui parla di ‘ Remigrazione ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

