Buon compleanno Gianni Letta Gabriel d’Armiento Claudio Fava

Oggi si celebra il compleanno di diverse personalità pubbliche e figure note in vari settori. Tra queste ci sono politici, giornalisti e sportivi, ognuno con un percorso professionale diverso. Tra i nomi citati troviamo un ex collaboratore di governo, un giornalista e scrittore, un ex calciatore e un analista politico. La giornata si arricchisce di festeggiamenti per queste persone, che ricevono auguri pubblici da conoscenti e colleghi.

Buon compleanno Felipe Anderson, Gabriel d’Armiento, Gianni Letta, Bernardo Valli, Enza Bruno Bossio, Claudio Fava, Barbara Parodi Delfino, Giampaolo Letta, Filippo re del Belgio, Alessio Vinci, Lorenzo Mieli, Luca Barbarossa, Jeda, Nicola Belmonte, Matteo Bigazzi. Oggi 15 aprile compiono gli anni: Gabriel d’Armiento, esploratore; Bernardo Valli, giornalista; Gianni Letta, politico, giornalista; Francesco Carta, ex calciatore; Italo Masala, politico, avvocato; Agata Flori, attrice; Carlo Ginzburg, storico, scrittore, saggista; Manuela Andrei, attrice, doppiatrice; Nicolò Nicolosi, politico; Ottavio Bruni, politico; Luciano Acciari, avvocato, dirigente sportivo; Claudio de Angelis, attore, doppiatore; Achille Mezzadri, giornalista, scrittore; Emilio Spedicato, matematico; Fernando Filoni, cardinale.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gianni Letta, Gabriel d’Armiento, Claudio Fava Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité…Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Carlo Molè, politico. Buon compleanno Nanni Boi, Eliana d’Armiento, Giulio Meotti…Buon compleanno Nanni Boi, Eliana d’Armiento, Giulio Meotti, Caterina Balivo, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria,...