Buon compleanno Bridget Jones! Il film che ha rivoluzionato il genere rom-com

Il film dedicato a Bridget Jones ha compiuto un anniversario speciale, segnando un punto di svolta nel genere delle commedie romantiche. La protagonista, interpretata da un’attrice statunitense, ha recitato scene iconiche come cantare “All by Myself” e mangiare gelato sotto le coperte. Sono presenti anche momenti divertenti, tra cui uno scivolone dall’asta dei pompieri, che sono diventati parte della sua storia cinematografica.

Renée Zellweger che canta All by my self, che mangia gelato sotto il piumone, che scivola dall’asta dei pompieri facendo l’ennesima figuraccia. Bridget Jones, quante ne ha combinate! e quanto ci ha fatto irrimediabilmente immedesimare in lei. Sono passati 25 anni dall’uscita del film che è divenuto il primo capitolo di una saga ad oggi dal successo planetario. Una saga romance-comedy che ha fatto molto più, nella storia del cinema, di quel che pensiamo. Lo smantellamento dell’età vittoriana. Mr. Darcy, ricorda qualcuno? Darcy, l’uomo di cui Jones finirà per innamorarsi, e interpretato da Colin Firth, porta il nome di un nobilissimo personaggio della letteratura.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Buon compleanno Bridget Jones! Il film che ha rivoluzionato il genere rom-com IL DIARIO DI BRIDGET JONES: l'attualità sempreverde della sfiga Notizie correlate Leggi anche: Trent'anni nasceva il famosissimo romanzo che ha ispirato schiere di donne. Ma come sarebbe Bridget Jones se avesse 30 anni oggi? “Nouvelle Vague”, lettera d’amore a un film e a un movimento che ha rivoluzionato il cinemaTitolo: Nouvelle VagueTitolo originale: Nouvelle VagueRegia: Richard LinklaterPaese di produzione / anno / durata: Francia /2025 / 105 min. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Belen e Stefano De Martino, gli indizi del disgelo e la giornata insieme per il compleanno del figlio: il gesto di lui. Buon compleanno Bridget Jones! Il film che ha rivoluzionato il genere rom-comRenée Zellweger che canta All by my self, che mangia gelato sotto il piumone, ... msn.com Buon compleanno Renée Zellweger. L'indimenticabile Bridget Jones compie 50 anniTanti auguri Renée Zellweger. Il 25 aprile l'attrice americana compie 50 anni. Nata a Katy, in Texas, nel 1969, figlia di un ingegnere meccanico svizzero e di un'infermiera norvegese, oggi Renée è una ... corriere.it