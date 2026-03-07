Nouvelle Vague lettera d’amore a un film e a un movimento che ha rivoluzionato il cinema

Il film “Nouvelle Vague”, diretto da Richard Linklater, è stato prodotto in Francia nel 2025 e ha una durata di 105 minuti. La pellicola si propone come una lettera d’amore dedicata a un movimento cinematografico che ha cambiato profondamente il modo di fare film. La narrazione si concentra sulla storia e sull’impatto di questa rivoluzione nel cinema.

Titolo: Nouvelle Vague Titolo originale: Nouvelle Vague Regia: Richard Linklater Paese di produzione anno durata: Francia 2025 105 min. Sceneggiatura: Holly Gent, Laetitia Masson, Vincent Palmo Jr., Michèle Pétin Fotografia: David Chambille Montaggio: Catherine Schwartz Cast: Zoey Deutch, Alix Bénézech, Guillaume Marbeck, Aubry Dullin, Adrien Rouyard, Roxane Rivière, Côme Thieulin, Jean-Jacques Le Vessier, Antoine Besson, Jonas Marmy, Laurent Mothe, Blaise Pettebone, Benjamin Clery Produzione: ARP Sélection Distribuzione: Lucky Red, Bim Distribuzione Programmazione: Cinema Conca Verde Bergamo “Quando Jean-Luc Godard è scomparso due anni fa, ho pensato: ‘È ora di realizzare questo film, questo ritratto di quel momento così unico: la nascita della Nouvelle Vague’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

