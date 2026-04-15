La Buldog Lucrezia ha subito una sconfitta per 4-1 nell’andata dei quarti di finale dei play-off di calcio a 5 di serie A2 contro i X Martiri Ferrara. La gara si è disputata in casa della squadra avversaria. Dopo l'incontro, l’allenatore ha espresso amarezza per alcuni errori degli arbitri che, a suo avviso, hanno influenzato l’esito del match.

La Buldog Lucrezia cade in casa dei X Martiri Ferrara per 4-1 nell’andata dei quarti di finale play-off (foto) del campionato di calcio a 5 di A2. "Cagnacci" ko nella prima sfida che sabato prossimo al Pala Omar Sivori, dovranno cercare di ribaltare. Il gol di Rossi, a fronte di quelli di Ansaloni, doppietta, De Gregorio e Malorzo, non è bastato. "Gara molto difficile per noi – afferma mister Elia Renzoni - L’approccio è stato equilibrato, siamo entrati bene in partita, ma ci siamo trovati sotto su una ripartenza avversaria nata da un fallo clamoroso sul nostro pivot, che aveva la palla ed è stato atterrato in modo evidente. Da lì abbiamo vissuto 5 minuti di grande difficoltà, anche per merito della fisicità dell’X Martiri che ci ha messo sotto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buldog, ko con amarezza: "Che errori gli arbitri"

Arbitri, niente stop dopo gli errori: normale turnover per Piccinini e ChiffiHanno sbagliato nell’immediatezza, sul campo: ma non verranno messi in panchina o fermati.

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