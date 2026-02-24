Arbitri niente stop dopo gli errori | normale turnover per Piccinini e Chiffi

Il motivo di questa decisione risiede nella volontà di mantenere il ritmo delle partite senza interruzioni, anche in presenza di errori degli arbitri. Piccinini e Chiffi continuano a gestire le gare senza pause, preferendo un turnover normale. La scelta si basa sulla convinzione che il gioco non debba fermarsi per errori, ma prosegue con regolarità. Questo approccio ha portato a confermare la validità di un gol del Parma e di un gol del Napoli.

Hanno sbagliato nell’immediatezza, sul campo: ma non verranno messi in panchina o fermati. Marco Piccinini e Daniele Chiffi hanno lasciato a desiderare nei due-tre episodi chiave in Milan-Parma e Atalanta-Napoli (più il secondo del primo, in verità.) ma da quel che trapela in ambito Can è che al massimo verranno “sottoposti” al classico turnover o ripartiranno dalla Serie B (più Chiffi, in verità), già in questa settimana: niente panchina insomma ma spiegazione delle criticità ai diretti interessati che è già avvenuta in forma privata. Prevenzione Entrando nel particolare: in Milan-Parma serviva l’azione immediata dell’arbitro in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Caos Arbitri: l’AIA ferma Chiffi dopo Bergamo, graziato Piccinini tra le polemiche del MilanChiffi è stato sospeso dopo le decisioni contestate a Bergamo, mentre Piccinini è stato graziato, suscitando aspre polemiche tra i tifosi del Milan.

Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismoIl caso di Antonio Zappi, sospeso per 13 mesi, ha acceso i riflettori sul rapporto tra FIGC e AIA.

Arbitri nella bufera dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina: cosa sta accadendoLe polemiche dopo gli errori in Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina hanno rimesso sul banco degli imputati regolamenti troppo astratti e le decisioni degli arbitri che cambiano di partita in partita Una ... ilgiornale.it

Pagina 1 | Arbitri, un disastro continuo: Sozza e Pezzuto sospesi dopo Lazio-FiorentinaAlla fine del girone d’andata (ieri sera l’ultima con Milan-Genoa), gli arbitri annaspano già sotto la linea di galleggiamento, e di certo il campionato incerto e combattuto non aiuta. Pochi gli ... corrieredellosport.it

«MILAN-PARMA, IL VAR È UN MISTERO! LOFTUS-CHEEK IN OSPEDALE MA NIENTE RIGORE, GOL DI TROILO REGALATO: MA COSA STA SUCCEDENDO ALLA CLASSE ARBITRALE» #MilanParma #LoftusCheek #Arbitri #VAR #SerieA #Alleg - facebook.com facebook

Sabato sera non è successo niente di straordinario, niente che non si sia già visto in uno stadio decine e centinaia di volte, niente che possa rappresentare un'epifania su quanto siano mediocri i nostri arbitri. Niente di tutto questo. (segue) x.com