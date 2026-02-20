Arbitri dopo gli errori si cambia | ecco la riforma per il professionismo

Il caso di Antonio Zappi, sospeso per 13 mesi, ha acceso i riflettori sul rapporto tra FIGC e AIA. La decisione in appello ha alimentato le tensioni tra le due organizzazioni, che ora cercano di riformare il sistema arbitrale. La proposta mira a introdurre regole più severe e a migliorare la formazione degli arbitri professionisti. La questione riguarda anche le recenti contestazioni su errori evidenti durante le partite di calcio. Le modifiche si inseriscono in un percorso deciso per rendere più trasparente e affidabile il settore.

ROMA – La tensione tra FIGC e AIA non accenna a diminuire. Anzi, lo scontro istituzionale si fa sempre più aspro dopo la conferma in appello della sospensione per 13 mesi del presidente degli arbitri Antonio Zappi. Un passaggio che segna un punto di non ritorno nei rapporti tra via Allegri e il mondo arbitrale. Poche ore prima della decisione, il presidente federale Gabriele Gravina aveva inviato una lettera di diffida al vice vicario dell’Aia, Francesco Massini. Un atto formale che certifica un clima ormai incandescente, sullo sfondo di una delle stagioni arbitrali più contestate degli ultimi anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismo Leggi anche: Capello attacca gli arbitri: «Sono una mafia. Ecco che cosa bisogna fare per evitare gli errori» Leggi anche: L’AIA risponde a Spalletti e apre alle riforme per gli arbitri: “Noi mai contrari al professionismo” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismo. E Gravina bacchetta l'Aia; Rocchi interviene su Bastoni-Kalulu: L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti provano a fregarci; Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: Una vera ingiustizia, arbitri inadeguati; Arbitri rimandati nella 24ª giornata: Sbagliate le decisioni su Vergara e Cabal. Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismoROMA – La tensione tra FIGC e AIA non accenna a diminuire. Anzi, lo scontro istituzionale si fa sempre più aspro dopo la conferma in appello della sospensione ... thesocialpost.it Arbitri, verso riforma del sistema: cosa potrebbe cambiareL'idea è quella di creare una società partecipata dalla Figc, guidata da un Cda di tre membri, che nomineranno poi un responsabile amministrativo e uno tecnico. Il secondo sostituirebbe di fatto il ... tg24.sky.it Arbitri ancora nella bufera: dopo le proteste della #Juventus post Inter-Juve e del #Verona in seguito a Parma-Hellas in queste ore sono arrivati segnali di malcontento all’AIA da parte dell’ #ACMilan per alcune decisioni arbitrali ieri durante #Milan-Como e ris x.com Federico La Penna fermato dopo i fatti di Inter-Juve Il direttore di gara non figura infatti tra gli arbitri per il prossimo turno di campionato. Stop che potrebbe essere anche di più giornate, per l’arbitro che nel derby d’Italia aveva espulso Kalulu per dop - facebook.com facebook