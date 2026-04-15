Bukies apre al Vomero | svelata la data dell' inaugurazione

Bukies Burger & Cookies, il locale specializzato in smashburger e cookies americani, aprirà ufficialmente nella zona collinare di Napoli, al Vomero. La data dell’inaugurazione è stata comunicata e l’apertura è prevista nei prossimi giorni. La nuova attività si trova in una delle aree più frequentate della zona e rappresenta un’aggiunta alle proposte di ristorazione presenti sul territorio.