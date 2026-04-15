Bukies apre al Vomero | svelata la data dell' inaugurazione
Bukies Burger & Cookies, il locale specializzato in smashburger e cookies americani, aprirà ufficialmente nella zona collinare di Napoli, al Vomero. La data dell’inaugurazione è stata comunicata e l’apertura è prevista nei prossimi giorni. La nuova attività si trova in una delle aree più frequentate della zona e rappresenta un’aggiunta alle proposte di ristorazione presenti sul territorio.
Bukies Burger & Cookies, il locale di smashburger e cookies americani, apre nella zona collinare di Napoli, e più precisamente al Vomero. Ad annunciarlo, con tanto di data d'inaugurazione, in un video pubblicato sui social sono stati Piero Armenti e Jana.“Mercoledì 15 Aprirà Bukies al Vomero in.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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