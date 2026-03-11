Ci siamo | ecco la data dell' inaugurazione dell' Antica Dogana a Piazza Amendola
Sabato 28 marzo 2026 alle 11 in Piazza Amendola si terrà l'inaugurazione dell'Antica Dogana. La cerimonia segnerà la fine di un intervento di restauro e ristrutturazione interna durato diversi mesi. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati a scoprire il nuovo volto dell'edificio storico. L'apertura ufficiale si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.
Sabato 28 marzo 2026, alle ore 11.00, in Piazza Amendola, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'Antica Dogana, al termine di un lungo intervento di restauro e ristrutturazione interna.All'evento parteciperà il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ad altre Autorità. La cerimonia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Articoli correlati
Ultimati i lavori alla mensa scolastica: fissata la data dell'inaugurazioneUltimati i lavori per il rifacimento della sala mensa al plesso scolastico “Valletta”: domenica 18 gennaio l'inaugurazione.
Viareggio, dopo 8 anni riapre la sinagoga. La data dell’inaugurazioneViareggio, 19 dicembre 2025 – La comunità ebraica di Viareggio è in festa: torna ad aprire le porte alla città, dopo otto anni di chiusura, la...