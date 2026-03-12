Troupe di tv ucraina ripercorre la storia di Nikolaj Bujanov

Una troupe televisiva ucraina sta ripercorrendo la storia di Nikolaj Bujanov, mentre a Cavriglia si mantiene vivo il ricordo di chi ha sacrificato la vita per gli altri. La visita fa parte di un progetto dedicato a preservare le testimonianze storiche legate a figure e eventi significativi del passato. L'iniziativa coinvolge operatori e storici locali, che condividono i dettagli sulla figura di Bujanov e sul valore della memoria.

A Cavriglia la memoria storica continua a vivere attraverso il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli altri. Il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni è stato intervistato da una troupe televisiva ucraina per ripercorrere la storia di Nikolaj Bujanov, giovane militare ucraino che perse la vita nel territorio di Cavriglia durante uno dei momenti più tragici della Seconda guerra mondiale. La vicenda di Bujanov si inserisce nel contesto della drammatica settimana che va dal 4 all'11 luglio 1944, quando le truppe nazifasciste in ritirata compirono una delle stragi più gravi nella zona di Cavriglia. In quei giorni furono uccisi 192 civili innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troupe di tv ucraina ripercorre la storia di Nikolaj Bujanov