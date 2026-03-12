Cavriglia ricorda Nikolaj Bujanov | troupe televisiva ucraina intervista il sindaco Degl’Innocenti o Sanni

A Cavriglia, ieri mattina, una troupe televisiva ucraina ha intervistato il sindaco Degl’Innocenti o Sanni in ricordo di Nikolaj Bujanov. La visita dei giornalisti si inserisce in un’occasione dedicata alla memoria dell’ex figura locale, mantenendo vivo il ricordo di Bujanov nel comune toscano. L’iniziativa ha coinvolto le autorità e alcuni cittadini presenti sul posto.

Arezzo, 12 marzo 2026 – La memoria di Nikolaj Bujanov continua a vivere a Cavriglia. Ieri mattina una troupe televisiva ucraina ha intervistato il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni per ripercorrere la storia del giovane militare ucraino che trovò la morte a Secciano, nel territorio di Cavriglia, durante una delle pagine più tragiche della storia locale. Bujanov perse la vita nella settimana compresa tra il 4 e l'11 luglio 1944, quando le truppe nazifasciste in ritirata strategica compirono una delle stragi più dolorose della zona, sterminando 192 civili innocenti. In quel contesto drammatico si colloca anche il sacrificio del giovane soldato, ricordato per aver tentato di proteggere la popolazione civile.