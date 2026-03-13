Pier Silvio una statua a Checco Zalone nella sede Mediaset | l' incontro dopo ' Buen camino'

Pier Silvio si è recato presso la sede Mediaset per incontrare Checco Zalone, dopo il grande successo di Buen Camino. La commedia, diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha incassato oltre 75 milioni di euro al box office al primo febbraio. L'incontro si è svolto in un contesto di celebrazione del risultato raggiunto dal film.

L'attore e l'ad del gruppo (che comprende anche Medusa, società di distribuzione del film da record) hanno posato davanti a una gradita sorpresa Il successo di Buen Camnino è entrato nella storia del cinema italiano. Con 75.046.997 euro - quantificati al box office il 1° febbraio - la commedia con Checco Zalone, diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Productioncon Medusa Film in collaborazione con MZL, ha raggiunto un traguardo senza precedenti a conferma dell'attore pugliese come una sorta di re Mida del cinema italiano (in classifica con cinque dei nove maggiori incassi di sempre nel nostro paese). 🔗 Leggi su Today.it

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