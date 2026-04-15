La Commissione europea ha chiesto a Budapest di rimuovere rapidamente il veto sul prestito all’Ucraina, sottolineando che, se il governo ungherese revoca subito la sua posizione, potrà avviare la procedura per ricevere i 37 miliardi di euro già congelati. La richiesta arriva in un momento di crescente pressione diplomatica, mentre si cerca di accelerare le decisioni riguardanti il sostegno economico a Kiev.

L’accordo sul prestito da 90 miliardi di euro che serve all’Ucraina sembra più vicino e l’europeismo di Péter Magyar sarà soppesato in base al suo via libera. Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, lo va ripetendo da mesi: «Onoreremo gli impegni, in un modo o nell’altro», presi con Kiev, e l’esito del voto in Ungheria fa bene sperare che il veto di Orbán si trasformi in un brutto ricordo per Bruxelles. Al Semafor world economy summit a Washington, martedì Dombrovskis si è dichiarato molto fiducioso: «Ci sono alcune questioni rimaste in sospeso durante il precedente governo ungherese, quello del primo ministro Orbán. Speriamo di poter procedere rapidamente, ma in generale vediamo in Ungheria una svolta più filo europea».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bruxelles avverte Magyar: «Vogliamo una rapida svolta sul prestito all’Ucraina»

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