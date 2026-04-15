Lutto per Bruno Giordano, ex calciatore noto per aver vestito le maglie di Lazio e Napoli. Ieri, martedì 14 aprile, ha condiviso sui social network la notizia della scomparsa della moglie Susanna. Nel suo messaggio, Giordano ha definito la moglie una madre eccezionale. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato cordoglio tra amici e tifosi.

Lutto per Bruno Giordano. Ieri, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: «Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori». L'annuncio su Instagram «Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza», ha scritto Giordano, firmando il messaggio anche da parte di Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna, «per chi volesse darle l'ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11 alla chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, Roma». La S.S.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Bruno Giordano, morta la moglie Susanna. L'ex bomber della Lazio: «Una madre eccezionale»

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