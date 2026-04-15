Quando i bruciatori di incenso vengono accesi, il fumo si diffonde nell’ambiente, creando un’atmosfera che, da secoli, viene associata a rituali spirituali e a momenti di riflessione. La fragranza che si sprigiona attraverso il fumo è considerata da molte culture un collegamento tra il mondo terreno e quello divino. Questa tradizione si tramanda da generazioni, mantenendo vivo il suo significato simbolico.

In quel fumo che sale e si diffonde nell’aria, appena i bruciatori incenso si accendono, simbolicamente, da secoli, si mescola il regno materiale con quello immateriale. Come spiega il volume Il libro dei simboli (edito da Taschen). Un modo semplice per accendere un rituale antico e ancestrale dentro le nostre case. In polvere e in grani o in carta oppure con bastoncini, l’incenso dà vita a un cerimoniale che si perpetua fin dalla notte dei tempi, in ogni luogo al mondo. Non esiste civiltà, in Mesopotamia, Egitto, Africa, India, Cina, Europa, che non abbia bruciato la resina aromatica dell’incenso per meditazioni, riti religiosi e domestici, purificazione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bruciatori d’incenso: la fragranza che evoca la presenza del divino

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