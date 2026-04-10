Serre abbandonate e bruciatori rotti | così i prestanome alimentavano la frode del gasolio

A Lecce, alcune serre lasciate in stato di abbandono e bruciatori non funzionanti sono stati trovati come parte di un sistema per frodare il sostegno economico sul gasolio agricolo. Le indagini hanno portato alla luce che le grandi quantità di carburante richiesto non trovavano riscontro in coltivazioni o attività agricole, ma erano associate a terreni in stato di degrado e macchinari ormai inutilizzabili.

LECCE – Non c’erano fiori né ortaggi a giustificare le enormi richieste di carburante agricolo agevolato, ma solo distese di terra abbandonata e macchinari ormai fuori uso. L’approfondimento investigativo sul “crimine rurale” che ha travolto il settore dei prodotti petroliferi nel Leccese mette a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Frode sul gasolio e serre “fantasma”: scattano tre arresti. Sequestro da 120mila euroLECCE – Aziende agricole attive solo sulla carta, create ad arte per ottenere gasolio a tassazione agevolata da immettere illegalmente sul mercato... Frode sulle accise del gasolio, sequestri per 235 mila euro: coinvolte tre imprese di trasportoLa guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo nei...