Blitz antidroga a Roma | arrestato anche ex della Banda della Magliana er Palletta

Nella mattinata del 15 aprile, i carabinieri hanno eseguito un'operazione antidroga a Roma che ha portato all'arresto di 13 persone. Tra i fermati figura anche un uomo di 75 anni noto alle cronache, soprannominato “er Palletta”, che in passato aveva fatto parte della Banda della Magliana. L'operazione si è svolta nel centro della città e ha coinvolto diversi indirizzi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri: 13 arresti nella Capitale. Tra i protagonisti del blitz scattato a Roma nella mattinata del 15 aprile figura un nome noto alla cronaca: Raffaele Pernasetti, 75 anni, soprannominato “er Palletta”, ex membro di spicco della Banda della Magliana. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe avuto un ruolo chiave nel traffico di stupefacenti, procurando ingenti quantitativi di hashish e cocaina per un’organizzazione criminale attiva in città. L’operazione dei carabinieri ha portato complessivamente a 13 arresti, con accuse che vanno dall’ associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga fino a reati gravi come detenzione illegale di armi, estorsione, lesioni, tentato omicidio e tentata rapina, in alcuni casi aggravati da modalità mafiose.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Blitz antidroga a Roma: arrestato anche ex della Banda della Magliana “er Palletta” Leggi anche: Maxi blitz antidroga: in manette anche "Er Palletta" ex banda della Magliana Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti: il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di RomaC’è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana, fra le 13 persone arrestate per droga a Roma. Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana; Narcotraffico, 13 arresti a Roma. C’è anche l’ex boss della Banda della Magliana Pernasetti; Blitz antidroga a Roma, torna in carcere ex Banda della Magliana; Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda Magliana. Blitz antidroga a Roma, 13 arresti tra cui ex boss Banda della MaglianaROMA (ITALPRESS) -I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta ... ilmattino.it Roma, maxi blitz antidroga: in manette anche un ex banda della MaglianaRetata a Roma per associazione per delinquere e droga. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a ... iltempo.it Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere - facebook.com facebook