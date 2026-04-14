Bridgerton Phoebe Dynevor rompe il silenzio | ecco perché è sparita

L’attrice che interpretava Daphne nella serie Netflix Bridgerton non è apparsa negli episodi più recenti. Secondo fonti ufficiali, la sua assenza non è dovuta a una scelta personale, ma al fatto che non ha ricevuto una convocazione formale da parte della produzione. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha portato a questa assenza temporanea sul set. La situazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media specializzati.

L’assenza di Phoebe Dynevor dai recenti episodi della serie Netflix Bridgerton, dove interpretava la primogenita Daphne, non è dovuta a una scelta deliberata di allontanamento dal cast, ma alla mancanza di una chiamata ufficiale da parte della produzione. L’attrice di 30 anni ha chiarito le dinamiche che l’hanno portata ad apparire solo brevemente nella seconda stagione, dopo aver guidato il debutto del drama d’epoca insieme a Regé-Jean Page. Le dinamiche di un casting in evoluzione tra necessità produttive e opportunità professionali. Il percorso della protagonista della prima stagione è stato influenzato dalla natura stessa dello sviluppo della serie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bridgerton, Phoebe Dynevor rompe il silenzio: ecco perché è sparita Milan, Tare rompe il silenzio: «Ecco perché Mateta è saltato»Il Milan non ha tesserato Jean-Philippe Mateta a causa di un intoppo fisico rilevato durante i test medici. Lukaku rompe il silenzio: “Ecco perché non sono tornato a Napoli”Romelu Lukaku ha rotto il silenzio attraverso i propri canali social per chiarire il giallo legato alla sua permanenza in Belgio senza il via libera...