L’annuncio della quinta stagione di Bridgerton ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Mentre il trailer e le prime anticipazioni hanno mostrato che la trama si concentrerà su Francesca Bridgerton, molte persone si aspettavano invece un approfondimento sul personaggio di Eloise. Questa scelta ha generato discussioni tra gli appassionati, che si sono divisi tra chi sostiene la decisione e chi si aspettava un focus diverso.

L’annuncio di Bridgerton 5 ha acceso l’entusiasmo dei fan, ma anche una polemica inattesa. Il trailer e le prime anticipazioni hanno infatti svelato che la nuova stagione non sarà dedicata a Eloise, come molti si aspettavano, ma a Francesca Bridgerton. Una scelta narrativa che ha scatenato reazioni contrastanti, con una parte del pubblico che teme un ridimensionamento, se non una vera e propria “retrocessione”, del personaggio interpretato da Claudia Jessie. Il caso Eloise: “personaggio rovinato”?. Fin dalle prime stagioni, Bridgerton ha abituato gli spettatori a seguire, uno alla volta, i percorsi sentimentali dei fratelli Bridgerton. Dopo Daphne, Anthony, Colin e Benedict, in molti erano convinti che il prossimo arco narrativo sarebbe stato quello di Eloise. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Bridgerton 5’ divide i fan: è polemica sul personaggio di Eloise

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Masali Baduza e Hannah Dodd fotografate per la quinta stagione di Bridgerton. x.com