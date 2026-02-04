Scappò da una Volante ladro seriale arrestato per 21 furti commessi in 48 ore

La polizia ha arrestato un ladro seriale che in soli due giorni ha messo a segno 21 furti. L’uomo era riuscito a scappare lo scorso 21 giugno durante un controllo a Marina di Ravenna, un episodio ripreso da un video diventato virale sui social. Questa volta, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e portarlo in cella.

Ravenna, 3 febbraio 2026 – La sua celebrità mediatica è legata a una fuga del 21 giugno scorso da una Volante a Marina di Ravenna immortalata in un video diventato virale dopo essere stato pubblicato sul gruppo Facebook ’Welcome to Favelas’. Bouchaib El Bardouz, di origine marocchina, 26 anni, residente a San Pietro in Casale, si è visto notificare ieri mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere vergata dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Francesco Coco per una sfilza di furti - sia tentati che (quasi tutti) realizzati - nella località rivierasca. E naturalmente per il danneggiamento della Volante oltre che per la ricettazione di una tessera carburanti del traghetto Start Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

