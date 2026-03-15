A Firenze, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di vari furti e rapine all’Isolotto. L’uomo è stato fermato durante un intervento nel quartiere, dove sono stati riscontrati precedenti analoghi a suo carico. L’arresto segue una serie di episodi criminali che hanno coinvolto diverse zone della zona.

FIRENZE – La polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, italiano e senza fissa dimora, accusato di atteggiamenti molesti nel quartiere dell’Isolotto e, in particolare, di sette furti al supermercato Esselunga di via Canova, fatti da luglio 2024 ad agosto 2025. L’uomo è inoltre accusato di aver minacciato un passante nella stessa strada con un coltello portato via dallo stesso centro commerciale. Nei furti di cui viene accusato il 51enne ha rubato generi alimentari e, in un caso, anche un coltello da cucina. Nella vicenda della minaccia ha portato via il coltello – con lama di 15 centimetri – e lo ha puntato all’addome del passante. La polizia di Stato di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, furti e rapine all’Isolotto: arrestato ladro seriale, è un 51enne senza fissa dimora

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