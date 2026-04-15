La polizia di Brescia ha intercettato e fermato un tentativo di traffico di stupefacenti sintetici provenienti dall’Olanda. Durante le operazioni, sono stati arrestati due uomini di circa trent’anni, entrambi con precedenti penali. La Squadra Mobile ha sequestrato un ingente carico di MDPV, una sostanza stimolante. L’indagine ha portato alla scoperta di un circuito di distribuzione nel territorio.

La Squadra Mobile della Questura ha smantellato un circuito di spaccio di stupefacenti sintetici nella provincia di Brescia, portando all’arresto di due uomini trentenni con precedenti penali. L’operazione, scattata dopo l’intercettazione di pacchi sospetti provenienti dall’Olanda presso uno spedizioniere, ha permesso di sequestrare circa 190 grammi di MDPV e una dose di hashish, impedendo la diffusione sul territorio di circa 2.000 dosi di droga per un valore economico di circa 40mila euro. Dalle spedizioni internazionali al controllo territoriale a Desenzano. L’indagine è partita da un segnale concreto ricevuto in merito a dei colli sospetti giunti dai Paesi Bassi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, stop al traffico di MDPV: sventato il carico dall’Olanda

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