Brescia stop al traffico di super coke dall’Olanda | tre arresti e droga per 100mila euro sequestrati
A Brescia, la polizia ha smantellato un traffico di “super coke” proveniente dall’Olanda, arrestando tre persone e sequestrando circa 100.000 euro di droga. Gli agenti hanno intercettato un carico di sostanze stupefacenti nascosto tra i container di un porto locale, fermando gli uomini coinvolti mentre tentavano di consegnare la merce.
Brescia, droga dall’Olanda: un traffico smantellato e tre arresti. Brescia è al centro di un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre uomini e al sequestro di sostanze stupefacenti per un valore di circa 100mila euro. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha svelato un canale di importazione di droga dall’Olanda, con un particolare su una sostanza sintetica sempre più diffusa e pericolosa: l’Mpdv, conosciuta come “super coke”. L’operazione, avvenuta lunedì 16 febbraio 2026, mira a contrastare la crescente presenza di queste nuove sostanze psicoattive sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pacchi sospetti dall'Olanda: all'interno droga per 100mila euro, arrestati tre bresciani
Tre uomini di Brescia sono stati arrestati dopo aver trovato pacchi sospetti provenienti dall’Olanda, contenenti droga per un valore di 100 mila euro.
Brescia, maxi sequestro da 50mila euro: pusher ai domiciliari ritira droga dall'Olanda, beccato con la MDPVLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blocco del traffico a Brescia: domani ferme auto diesel fino Euro 4; A Brescia e provincia si pippa il doppio al resto d'Italia e la Valcamonica è il crocevia del traffico di stupefacenti; Video: Il flash-no a Brescia; Scioperi settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: si fermano aerei, bus e taxi.
Brescia, riaperta al traffico via Milano: tra via Pascoli e via IndustrialeI cantieri proseguono invece nel tratto successivo, tra via Industriale e il piazzale d’ingresso al Cimitero Vantiniano, per i prossimi due mesi. quibrescia.it
Incendio al casello di Brescia Sud sulla A21: nessun ferito. Traffico bloccatoPoco prima delle 14 di oggi, 30 ottobre, un violento incendio è divampato sulla A21 Piacenza-Brescia, all'altezza del casello autostradale di Brescia Sud. Le cause sono ancora da accertare, ma, ... tg24.sky.it
Brescia Bike Fest - facebook.com facebook