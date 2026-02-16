Brescia stop al traffico di super coke dall’Olanda | tre arresti e droga per 100mila euro sequestrati

A Brescia, la polizia ha smantellato un traffico di “super coke” proveniente dall’Olanda, arrestando tre persone e sequestrando circa 100.000 euro di droga. Gli agenti hanno intercettato un carico di sostanze stupefacenti nascosto tra i container di un porto locale, fermando gli uomini coinvolti mentre tentavano di consegnare la merce.

Brescia, droga dall’Olanda: un traffico smantellato e tre arresti. Brescia è al centro di un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre uomini e al sequestro di sostanze stupefacenti per un valore di circa 100mila euro. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha svelato un canale di importazione di droga dall’Olanda, con un particolare su una sostanza sintetica sempre più diffusa e pericolosa: l’Mpdv, conosciuta come “super coke”. L’operazione, avvenuta lunedì 16 febbraio 2026, mira a contrastare la crescente presenza di queste nuove sostanze psicoattive sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

