Brescia piange Silvia Spagiari | addio alla donna che non si arrendeva

Brescia si trova a piangere la perdita di Silvia Spagiari, una donna di 52 anni che è deceduta dopo aver combattuto per diverso tempo contro una malattia grave. La sua scomparsa ha colpito la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia e alle persone che l’hanno conosciuta. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando cordoglio e ricordi di una vita dedicata a non arrendersi davanti alle difficoltà.

La comunità bresciana piange la scomparsa di Silvia Spagiari, deceduta all’età di 52 anni dopo una lunga battaglia contro una patologia invalidante. Il dolore colpisce il nucleo familiare composto dal compagno Fabio, dai figli Elisa e Tommaso, dalla madre Ada, dal padre Andrea e dai fratelli Stefano, Lucia ed Enrico. Il distacco e l’ultimo saluto alla donna del Civile. Il corpo della defunta si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale civile di Brescia. I congiunti hanno espresso profonda gratitudine verso i medici del reparto di Ematologia della medesima struttura per l’assistenza ricevuta durante il percorso di cura, citando in particolare l’operato della dottoressa Lucia Vassalli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia piange Silvia Spagiari: addio alla donna che non si arrendeva Notizie correlate Addio a Monica Zunino: la Valbormida piange una donna esemplareIl lutto colpisce la Valbormida dopo il decesso di Monica Zunino, avvenuto presso la struttura ospedaliera Santa Corona. Addio alla nonna della Lombardia: si è spenta a 111 anni Lucia Ronda, la donna dai mille record che firmò uno dei portali del Duomo di MilanoCasalmaggiore (Cremona), 15 febbraio 2026 – Avrebbe compiuto 112 anni tra due mesi Lucia Ronda.