La Valbormida si trova a perdere una donna molto stimata con il decesso di Monica Zunino, avvenuto presso l’ospedale Santa Corona. La notizia ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, che ricordano il suo ruolo e il suo impegno nella comunità locale. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per l’intera zona.

Il lutto colpisce la Valbormida dopo il decesso di Monica Zunino, avvenuto presso la struttura ospedaliera Santa Corona. La donna, residente a Dego, aveva gestito per lungo tempo un’attività professionale in via XXV Aprile a Cairo. La scomparsa della cinquantadienne, che avrebbe festeggiato il suo cinquantesimo compleanno nel mese di giugno, interrompe un percorso segnato da una battaglia contro una patologia respiratoria. La determinazione e il coraggio dimostrati durante la malattia non sono stati però sufficienti a garantirle la guarigione. Il dolore tocca ora la sua famiglia, composta dalla madre e dal compagno Massimiliano, oltre all’intera comunità che le è rimasta accanto durante la difficile gestione del problema di salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Monica Zunino: la Valbormida piange una donna esemplare

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