A Brescia, tre cittadini indiani sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della manodopera straniera. La polizia ha scoperto che uno di loro lavorava senza sosta per 73 giorni consecutivi, mentre i datori di lavoro sono sospettati di aver evaso milioni di euro. L’indagine ha portato all’arresto dei tre uomini coinvolti, che ora sono sotto custodia.

È di tre arresti domiciliari e dodici mesi di interdizione dalle attività direttive il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di tre soggetti di origine indiana, accusati di aver guidato un’associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e allo sfruttamento della manodopera straniera nelle campagne lombarde. Le indagini e la scoperta dell’organizzazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’indagine ha preso avvio da un controllo amministrativo condotto insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, lavora 73 giorni senza sosta mentre i datori evadono milioni di euro: 3 arresti per sfruttamento

Notizie correlate

Brescia e Cremona, ditte fantasma nel settore della gomma e sfruttamento di moldavi, anche minori: tre arrestiEseguiti tre arresti nelle province di Brescia e Cremona per sfruttamento del lavoro e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Malore improvviso mentre lavora: uomo portato d'urgenza al Civile di BresciaAttimi concitati e sirene spiegate nel centro direzionale di Brescia Due, dove nella mattinata di oggi – martedì 14 aprile – un uomo di 64 anni è...