Tre persone sono state arrestate tra Brescia e Cremona nell’ambito di un’indagine che riguarda ditte fantasma operanti nel settore della gomma. Le autorità hanno scoperto casi di sfruttamento di lavoratori moldavi, tra cui minori, e di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Le operazioni sono state condotte dalla polizia, che ha identificato le attività illecite legate a queste aziende fittizie.

Eseguiti tre arresti nelle province di Brescia e Cremona per sfruttamento del lavoro e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’azione, eseguita il 5 marzo 2026 da Carabinieri e Guardia di Finanza, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di tre indagati, accusati di aver approfittato della condizione di bisogno di 14 cittadini moldavi – tra cui tre minorenni – impiegati irregolarmente in aziende del settore gomma. L’operazione è stata disposta dal G.I.P. di Brescia su richiesta della Procura, dopo indagini avviate a seguito di un controllo effettuato l’11 febbraio presso una ditta di Palazzolo sull’Oglio. Le... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia e Cremona, ditte fantasma nel settore della gomma e sfruttamento di moldavi, anche minori: tre arresti

Brescia, sfruttamento di lavoratori moldavi irregolari, anche minorenni: arrestati 3 romeniBrescia, 5 marzo 2026 – Sfruttamento del lavoro anche di minorenni irregolari, alloggi degradanti ricavati dentro la fabbrica e un sistema di imprese...

Riciclaggio e sfruttamento della prostituzione nei night club: chiuso il New Gilda, tre arrestiGli indagati sono cinque: in concorso tra loro ma ciascuno con ruoli diversi, si occupavano anzitutto del reclutamento delle giovani donne da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brescia e Cremona ditte fantasma nel....

Discussioni sull' argomento Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia; Carabinieri, conferita la medaglia Mauriziana ai Tenenti Colonnelli Placidi e Girardi, del Comando Provinciale di Cremona.

Brescia e Cremona, ditte fantasma nel settore della gomma e sfruttamento di moldavi, anche minori: tre arrestiTre arresti tra Brescia e Cremona per sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell’immigrazione: indagini su ditte fantasma nel settore gomma. virgilio.it

Sfruttamento del lavoro e immigrazione clandestina: tre arresti tra Brescia e CremonaNelle province di Brescia e Cremona i militari del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Brescia, insieme ai carabinieri della Compagnia di Chiari ... bsnews.it

Pallavolo A2F - Brescia, Orlandi: "Di positivo c'è che ci siamo unite, ci siamo dette: 'non si molla, è casa nostra, bisogna portarla a casa'" x.com

Un 58enne è morto dopo essersi ribaltato con l’escavatore sul monte Maddalena, a Brescia. L’operaio edile stava lavorando alla realizzazione di un muraglione di contenimento - facebook.com facebook