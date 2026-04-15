Brescia | Brixia Cosplay and Nerd 2026

A Brescia si prepara la prima edizione di Brixia Cosplay and Nerd 2026, una fiera dedicata al mondo nerd e alla cultura pop. L’evento si terrà nel 2026 e rappresenta una novità nel panorama fieristico della città. La manifestazione è stata annunciata come una occasione per appassionati di cosplay, videogiochi, fumetti e altri aspetti della cultura pop di incontrarsi e condividere le proprie passioni.

In arrivo la prima edizione di Brixia Cosplay and Nerd 2026, la nuova fiera dedicata al mondo nerd e alla cultura pop. L’evento si terrà al Brixia Forum – Padiglione Fiera sabato 18 e domenica 19 aprile con fumetti, cosplay, giochi da tavolo e di ruolo, stand, attività, contest e tante sorprese.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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