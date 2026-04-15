Brescia agguato con coltello | ex ferita mentre portava i figli a scuola

Il 46enne di origini albanesi coinvolto nell’aggressione con un coltello avvenuta l’11 febbraio a Brescia si è presentato davanti al giudice per il processo immediato. L’uomo è accusato di aver ferito un’ex mentre si trovava con i figli in strada, nei pressi di una scuola. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria che ha deciso di procedere con il processo senza passare per l’udienza preliminare.

Un uomo di 46 anni, di origini albanesi, è stato sottoposto al giudizio immediato con l’accusa di tentato omicidio dopo l’aggressione avvenuta l’11 febbraio scorso a Brescia. Il ferimento ha coinvolto la sua ex compagna di 35 anni, madre di due piccoli, durante un agguato orchestrato dall’uomo in un parcheggio di Via Lamarmora mentre la donna accompagnava i figli verso la scuola. L’episodio si è consumato nel cuore del tessuto urbano bresciano, quando la vittima si è trovata improvvisamente di fronte l’ex partner armato di un coltello. Le grida della donna hanno interrotto la quiete della zona, attirando l’intervento tempestivo dei clienti di un locale vicino, che sono intervenuti per bloccare l’aggressore durante la colluttazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, agguato con coltello: ex ferita mentre portava i figli a scuola Leggi anche: Studentessa 15enne aggredita mentre va a scuola e ferita con un taglierino Francia, allarme sicurezza: oltre 500 studenti trovati con un coltello a scuola nel 2025. Il Ministro: “I genitori parlino di violenza ai figli”In Francia oltre 520 studenti sono stati trovati con un coltello a scuola nel 2025.