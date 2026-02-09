Francia allarme sicurezza | oltre 500 studenti trovati con un coltello a scuola nel 2025 Il Ministro | I genitori parlino di violenza ai figli

In Francia, nel solo 2025, sono stati trovati più di 520 studenti con un coltello a scuola. La situazione preoccupa le autorità, che ora invitano i genitori a parlare di più di violenza con i figli. Dopo il ferimento di una docente, il Ministro Geffray ha chiesto ai genitori di affrontare il problema e di discutere di più con i ragazzi sui rischi e le conseguenze di comportamenti violenti.

In Francia oltre 520 studenti sono stati trovati con un coltello a scuola nel 2025. Il Ministro Geffray chiede ai genitori di “discutere con i figli della violenza” dopo il ferimento di una docente. “Tutti devono fare uno sforzo”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

