Il franchise di Ocean’s sta per affrontare un nuovo capitolo, con un possibile cambio di regia e sceneggiatura. Bradley Cooper è in corsa per scrivere e dirigere il prossimo film, mentre Margot Robbie dovrebbe interpretare un ruolo centrale. Dopo l’addio di Lee Isaac Chung, Warner Bros. valuta questa nuova direzione per il prequel.

Il franchise di Ocean’s si prepara a un possibile cambio di rotta importante. Dopo l’uscita di scena di Lee Isaac Chung, il progetto del nuovo prequel targato Warner Bros potrebbe trovare nuova linfa in Bradley Cooper. Fonti vicine alla produzione hanno confermato a Deadline che l’attore e regista sarebbe in lizza per scrivere e dirigere il film, con l’obiettivo ambizioso di dare il via alle riprese entro la fine del 2026. Sebbene le trattative siano ancora in una fase prematura e non vi sia alcun accordo formale, la volontà di tutte le parti coinvolte – inclusa la LuckyChap di Margot Robbie, già confermata come protagonista – è quella di portare avanti il progetto con determinazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ocean’s prequel: Bradley Cooper in lizza per scrivere e dirigere il nuovo film con Margot Robbie

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