Metalmeccanici quasi plebiscito a Bergamo per l’ipotesi di accordo sul contratto | il 90% dei lavoratori ne approva i contenuti

Il voto dei lavoratori metalmeccanici a Bergamo ha mostrato un forte sostegno all’ipotesi di accordo sul contratto, con oltre il 90% che lo approva. La causa di questa approvazione deriva dalla chiarezza e dall’efficacia delle proposte presentate dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Nel corso della consultazione, i dipendenti hanno espresso in modo deciso il loro consenso, rafforzando la posizione dei rappresentanti sindacali nelle trattative. La consultazione si è conclusa con un risultato chiaro e netto.

Le sigle metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil Bergamo sono molto soddisfatte del risultato ottenuto nella consultazione sull’ipotesi di accordo per il Contratto Nazionale dei metalmeccanici, che ha visto più del 90% dei lavoratori delle aziende bergamasche approvarne i contenuti. “È stato un periodo molto intenso – dicono Emanuele Fantini, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali Fim, Fiom, Uilm provinciali -, durante il quale siamo stati in oltre 370 aziende della provincia, dalle realtà più grandi a quelle di medie e piccole dimensioni, raccontando le buone ragioni che hanno portato a questa intesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Uliano a Bergamo per il consiglio dei metalmeccanici lombardi: “Salario e potere d’acquisto, soddisfatti del rinnovo di contratto”Il 9 dicembre a Bergamo si è riunito il Consiglio generale della FIM Cisl Lombardia presso la Casa del Giovane di via Gavazzeni. Metalmeccanici, firmata l'ipotesi di rinnovo: aumenti in busta paga per 45mila lavoratori marchigianiÈ stato raggiunto un accordo di rinnovo per il settore metalmeccanico nelle Marche, interessando oltre 45.