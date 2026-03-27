Guasticce | Magna Closures accordo in Regione sulla cassa integrazione | Tutele certe per 482 lavoratori

In regione è stato firmato un accordo per attivare la cassa integrazione presso lo stabilimento di una multinazionale canadese che produce serrature per auto. L’intesa riguarda 482 lavoratori e segue un protocollo firmato a gennaio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalizzato al rilancio dell’azienda. La firma è avvenuta giovedì 26 marzo.

Come sottolineato dalle parti non si tratta di un traguardo definitivo, ma un'intesa in linea con gli impegni assunti al Mimit nel gennaio scorso Dopo il protocollo del gennaio scorso al Mimit, firmato nell'ottica di sostenere lo sviluppo e il rilancio della Magna Closures di Guasticce - multinazionale canadese che produce serrature per auto-, ieri giovedì 26 marzo in Regione è stato sottoscritto l'accordo per l’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Presenti il comune di Collesalvetti, il comune di Livorno, l'unità di crisi della Regione Toscana, i sindacati, Confindustria e il management aziendale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Guasticce | Magna Closures, accordo in Regione sulla cassa integrazione: "Tutele certe per 482 lavoratori" Articoli correlati Guasticce | Magna Closures guarda al futuro tra sviluppo e rilancio, firmato al Mimit un protocollo triennale: "Investimenti e occupazione"Un protocollo triennale in grado di sostenere lo sviluppo e il rilancio del sito produttivo di Guasticce della Magna Closures - azienda canadese del... Acciaierie Piombino, prorogata la cassa integrazione per 1300 lavoratori Jsw. I sindacati: "Bene, ma inaccettabili ritardi sull'accordo di programma"La fondamentale certezza, quantomeno, della proroga della cassa integrazione per tutti i circa 1300 lavoratori Jsw Steel Italy. Contenuti e approfondimenti su Magna Closures Temi più discussi: Guasticce | Magna Closures, accordo in Regione sulla cassa integrazione: Tutele certe per 482 lavoratori; Magna Closures: siglato l’accordo per la CIGS che riguarda i 482 lavoratori di Guasticce; Lavoro, novità per la vertenza Magna Closures; Magna Closures, firmato l’Accordo per gestire la crisi del comparto e preparare il rilancio. Magna Closures, firmato l’Accordo per gestire la crisi del comparto e preparare il rilancioRiunito oggi il tavolo di monitoraggio di Magna Closures, la multinazionale canadese che ha un importante stabilimento a Guasticce (Livorno) che produce serrature per auto. La Regione monitora da temp ... livornopress.it Magna Closures: firmato protocollo al Mimit per lo sviluppo sito di Guasticce.(Teleborsa) - Magna Closures, società del gruppo canadese Magna International e tra i principali fornitori a livello globale nel settore automotive, rafforzerà la propria presenza industriale in ... borsaitaliana.it Magna Closures, firmato l'Accordo per gestire la crisi del comparto e preparare il rilancio - facebook.com facebook Magna Closures, firmato l'Accordo per gestire la crisi del comparto e preparare il rilancio x.com