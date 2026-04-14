Un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver inflitto maltrattamenti e lesioni alla figlia di 18 anni. La vicenda si è svolta a Carate Brianza, in provincia di Monza, dove il padre è stato accusato di aver esercitato continue angherie e di aver cercato di controllare la vita della giovane. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha portato alla condanna definitiva.

Carate Brianza (Monza), 14 aprile 2026 - Il padre denunciato per maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona nel 2023 ma poi al processo al Tribunale di Monza aveva cercato di rimangiarsi le accuse, confermate però quando il giudice l'aveva avvertita che a soli 20 anni rischiava di macchiarsi del reato di falsa testimonianza. Ora al genitore, un 40enne di Carate Brianza, il Tribunale di Monza ha inflitto la pena di 4 anni di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Le accuse nei confronti dell’uomo L'uomo nel frattempo ha avuto molte altre condanne, almeno in primo grado, negli ultimi tempi,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Voleva controllarmi la vita”: padre condannato a 4 anni per le angherie alla figlia 18enne

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