Botte alla ex moglie 37enne ai domiciliari dopo la condanna

Un uomo di 37 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. I carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. La misura restrittiva è stata applicata a seguito di una sentenza definitiva.

Dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Per questo i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti di un 37enne di San Marco.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Furti, lesioni e falsi strumenti di pagamento: 37enne ai domiciliari dopo la condannaI Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della... Maltrattamenti in famiglia, 37enne ai domiciliari: moglie spinta su una stufaTempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri di Pimonte hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Botte e insulti alla figlia 18enne. Quattro anni al padre violento; Botte, alcol e minacce di morte: via di casa; Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l'ex a Roma: Dammi 20mila euro o non usciamo; Perugia, telecamere nascoste in casa per controllare la ex moglie. Si barrica in casa con il figlio minorenne e minaccia l’ex a Roma: Dammi 20mila euro o non usciamoMinacce e botte alla ex compagna anche davanti ai figli: Se non torni con me ti ammazzo. Poi si barrica in casa con il figlio minorenne per estorcerle 20mila euro. Il modo più veloce per leggere Fan ... fanpage.it Botte e gioco azzardo, arrestato 56enne romano: voleva 20 mila euro dalla ex moglieBotte e minacce alla ex moglie. Un’ossessione alimentata dal gioco d’azzardo, trasformata in una sequenza di violenze fisiche e psicologiche davanti ai figli minori. Gli agenti della Squadra Mobile di ... msn.com «Giacomo Bongiorni è morto per le botte»: i risultati dell'autopsia. Cosa è successo davvero in piazza La ricostruzione dai video - facebook.com facebook