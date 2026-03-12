Borse oggi 12 marzo prezzo petrolio in diretta | Indici in Asia in deciso calo il barile in risalita I timori dei mercati | Guerra sarà lunga

Oggi, 12 marzo, le borse asiatiche hanno registrato un forte calo, mentre il prezzo del petrolio è in risalita dopo gli attacchi ai mercantili nel Golfo Persico. Il blocco di Hormuz ha influenzato le quotazioni dell’energia, che sono aumentate in risposta agli eventi. I mercati temono che la guerra possa durare a lungo, generando instabilità nei prezzi.

Si prospetta un avvio in calo per le Borse europee sulla scia delle perdite della sessione precedente, mentre i prezzi del petrolio continuano a salire, riaccendendo i timori di inflazione e riducendo la probabilità di tagli dei tassi da parte delle banche centrali. I prezzi del greggio sono aumentati per il secondo giorno consecutivo, poiché la prospettiva di una guerra prolungata con l'Iran ha oscurato il rilascio coordinato delle riserve petrolifere da parte delle principali economie. L'Unione europea ha avvertito che l'inflazione nell'area dell'euro potrebbe superare il 3% quest'anno.