Le Borse europee aprono in forte ribasso dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Contestualmente, il prezzo del petrolio registra un incremento significativo, mentre gli investitori mostrano preoccupazione per le conseguenze di tali azioni militari sulla stabilità regionale. La giornata di negoziazioni si presenta caratterizzata da volatilità e incertezza sui mercati finanziari.

Apertura di seduta in netto calo per le Borse europee dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran. Il Dax di Francoforte perde il 2,33%, il Cac 40 di Parigi l’1,82% e l’Ibex 35 di Madrid il 2,91%. Negativo anche il Ftse 100 di Londra che cede lo 0,81% mentre l’Aex di Amsterdam cala dello 0,97%. Il Bist della Borsa di Istanbul perde il 4,08%. Gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran hanno raffreddato i mercati mondiali, con i futures statunitensi inizialmente in calo di oltre l’1%. Le azioni hanno aperto in netto ribasso a Tokyo lunedì mattina e i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle. L’indice giapponese Nikkei 225 ha perso il 2,3% poco dopo l’apertura e le azioni sono scese anche in Australia, Taiwan e Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco all’Iran, Borse in calo e sale il prezzo del petrolio

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da...

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Mercati al nuovo test di guerra, cosa può succedere con l’attacco all’Iran; Troppe incognite pesano sui mercati, l’attacco minaccia le Borse mondiali.

Borse, mercati Asia in calo dopo attacco all’Iran. Europa apre negativa, vola il petrolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Borse, mercati asiatici in calo dopo l’attacco all’Iran. Vola il prezzo del petrolio ... tg24.sky.it

La Borsa del 2 marzo, affondano i mercati europei dopo l’attacco Usa-Israele all’IranPetrolio, oro e dollaro balzano, segnalando una corsa ai beni rifugio in un contesto di tensioni geopolitiche. Aumenta la produzione dell’Opec ... quifinanza.it

Assalto a centro culturale iraniano in #Ecuador: immagini shock #Iran #Teheran #Tehran facebook

L'Iran ora vuole parlare, dice Trump, ma è tardi. L'attacco continua "senza sosta" - @priscillarugg x.com