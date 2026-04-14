Borsa | ottimismo su un accordo in Iran spinge l' Asia e l' Europa

Le borse dei mercati asiatici e europei sono aumentate oggi, dopo che circolano notizie di un possibile accordo che potrebbe ridurre le tensioni in Medio Oriente. I future europei mostrano segnali positivi, mentre le borse asiatiche registrano un andamento in rialzo. Questa situazione ha alimentato un clima di fiducia tra gli investitori, con gli indici principali in crescita rispetto alle sedute precedenti.

C'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future su quelle europee sono in rialzo. L'indice MSCI All Country World è salito dello 0,4%, avviandosi verso l'ottavo giorno consecutivo di guadagni. L'Asia si è mossa in scia a Wall Street, trainata dalle società tecnologiche, con l'indice regionale in rialzo dell'1,5% grazie all'ottimismo sul fatto che l'allentamento delle tensioni ridurrà i prezzi del petrolio e sosterrà la crescita economica. Tokyo ha guadagnato il 2,29%, Seul sta salendo del 2,6%, Hong Kong dello 0,28% e Shanghai dello 0,26 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

Asia in rally: l’ottimismo per l’Iran spinge le borse e il petrolioLe borse dell’area asiatica hanno chiuso la sessione odierna in territorio positivo, spinte da una rinnovata fiducia che circonda i prossimi incontri...

Borsa: l'Asia chiude positiva, ottimismo per colloqui Usa e IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana.

Spiegazione di come fare il punto X all'uncinetto visto nella borsa che è piaciuta tanto. - facebook.com facebook

Neonato trasportato clandestinamente in una borsa della spesa dal Marocco a Torino: due coppie condannate x.com