Hong Kong’s squeeze on Tiananmen crackdown commemorations

A Hong Kong, il processo alla leadership di un gruppo legato alla commemorazione di Tiananmen rappresenta un momento importante per il rispetto delle libertà civili. La decisione della High Court di avviare questo procedimento sottolinea le tensioni tra le autorità e le associazioni che ricordano gli eventi del 1989. La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra sicurezza e diritti fondamentali in una regione in cui le libertà pubbliche sono sotto stretta attenzione.

The vigil has been blocked since 2020, first because of COVID-19 curbs and then a national security law imposed that year following pro-democracy protests in 2019. * May 21, 1989 - The Alliance is set up by activists including Szeto Wah following a May 20 protest, when tens of thousands marched to oppose martial law in Beijing. * June 4-5 - People’s Liberation Army troops fire on protesters and citizens in and around Beijing’s Tiananmen Square. * A lone protester stands in front of a convoy of tanks on the Avenue of Eternal Peace close to the square, an iconic image beamed across the world. * June 4, 1989 - The Alliance helps organise a mass “sit-in” protest at Hong Kong’s Happy Valley racecourse that draws about 200,000 people who condemned the bloody crackdown. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Hong Kong’s squeeze on Tiananmen crackdown commemorations Hong Kong begins national security trial of Tiananmen vigil groupA Hong Kong, il tribunale superiore ha avviato il processo per la sicurezza nazionale nei confronti di tre ex leader del gruppo commemorativo di Tiananmen. Leggi anche: Rogo Hong Kong, tre arrestati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Hong Kong's squeeze on Tiananmen crackdown commemorationsHong Kong's High Court will begin on Thursday a landmark subversion trial of the leaders of a group that once organised annual commemorations of Beijing's Tiananmen Square crackdown on student-led pro ... msn.com La francese TheraVectys sta esplorando l’ipotesi di un’Ipo a Hong Kong al contrario delle altre che puntano su Wall Street - facebook.com facebook Hong Kong usa AI e cani robot per proteggere la natura x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.