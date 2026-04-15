Borsa europea ferma | il lusso crolla il tech salva i listini

Le borse europee si sono fermate mercoledì 15 aprile 2026, con il settore del lusso che ha registrato un calo significativo e quello tecnologico che ha invece contribuito a mantenere in positivo alcuni listini. La giornata si è svolta in attesa degli sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente. I principali indici hanno mostrato variazioni, con il settore del lusso in forte ribasso e quello tecnologico più stabile.

Le piazze finanziarie europee mostrano segni di stanchezza questo mercoledì 15 aprile 2026, mentre gli investitori restano in attesa degli esiti dei nuovi dialoghi tra Stati Uniti e Iran. La prudenza domina i mercati, che non hanno reagito con forza alle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump nel Regno Unito, dove ha ipotizzato la possibilità di raggiungere un accordo con Teheran entro la fine di aprile. In questo clima di cautela, il settore tecnologico riesce a dare un minimo di respiro ai listini grazie alla performance di Asml, che registra un incremento dello 0,7%, trainando i comparti legati all’innovazione con una crescita dello 0,8%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa europea ferma: il lusso crolla, il tech salva i listini Notizie correlate Borsa europea in volo: lusso e tech trascinano Milano verso il rialzoLe piazze finanziarie europee mostrano una rinnovata vitalità questo venerdì 10 aprile 2026, trainate da un clima di moderata fiducia che anticipa... Gabbiano crolla a terra colpito dal pallone: il calciatore ferma il gioco, gli fa un massaggio cardiaco in campo e lo salvaDurante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull’Oceano, capita spesso di vedere dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borse, Wall Street chiude in rialzo con ottimismo su tregua. Milano strappa +0,5%; Europa cauta. Piazza Affari non si allinea; Ungheria, la sconfitta di Orbán mette le ali a borsa e fiorino: per i gestori, Europa più coesa; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in calo dello 0,5%. Rally di Stm, crolla Leonardo. Spread a 90 punti. Borse europee ottimiste ma in allerta a causa del fragile cessate il fuocoChiusura positiva per Milano, Madrid e Amsterdam, mentre rimangono vicine alla parità Francoforte, Londra e Parigi. Oggi il sentiment degli investitori ha beneficiato dell’avanzare dei negoziati tra R ... quifinanza.it Mercati europei in rosso con fallimento colloqui USA-IranAvvio di settimana in forte ribasso per le principali borse europee, dopo il fallimento dei colloqui di pace tra USA e Iran, a Islamabad, che ... teleborsa.it , sede della Banca Centrale Europea (BCE), della Bundesbank e della Borsa tedesca, nonché importante centro industriale e finanziario tedesco, è una delle destinazioni storiche collegate da Bologna. r: Mai - facebook.com facebook Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1,45%. Prevale l'ottimismo su una riapertura dei negoziati tra Usa e Iran #ANSA x.com