Bormio Ski bilancio in rosso con le Olimpiadi

Bormio Ski ha registrato un bilancio in perdita, legato alle recenti Olimpiadi invernali. In questa cornice, il rappresentante locale ha riproposto l’idea di unificare i comprensori dell’Alta Valtellina. La proposta mira a rafforzare l’area turistica e migliorare la gestione delle strutture sciistiche, con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori e ottimizzare le risorse disponibili.

Bormio (Sondrio) – Valeriano Giacomelli rilancia la proposta del comprensorio unico dell’Alta Valtellina. Lo fa a margine di una serie di considerazioni relative al bilancio di questa stagione invernale, terminata domenica scorsa, inevitabilmente caratterizzata dall’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I Giochi invernali hanno permesso a Bormio di avere, oltre a una serie di opere che rimarranno in futuro (come il restyling dello ski stadium della Stelvio), un’esposizione mediatica clamorosa. BORMIO STAGIONE INVERNALE DI SCI IMPIANTI APERTI PISTE INNEVATE - foto(Orlandi) Benissimo l’immagine, meno i bilanci. L’immagine di Bormio, come quella delle altre località che hanno ospitato le Olimpiadi, ne è uscita vincente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bormio Ski, bilancio in rosso con le Olimpiadi Leggi anche: Olimpiadi Milano Cortina 2026, scopriamo lo Ski Stadium di Bormio Olimpiadi 2026, al via le gare di ski cross con le azzurre Galli e Chesi – La direttaSi avvicinano alla conclusione le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che termineranno ufficialmente domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura...