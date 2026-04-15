Bormio Ski bilancio in rosso con le Olimpiadi

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bormio Ski ha registrato un bilancio in perdita, legato alle recenti Olimpiadi invernali. In questa cornice, il rappresentante locale ha riproposto l’idea di unificare i comprensori dell’Alta Valtellina. La proposta mira a rafforzare l’area turistica e migliorare la gestione delle strutture sciistiche, con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori e ottimizzare le risorse disponibili.

Bormio (Sondrio) –  Valeriano Giacomelli rilancia la proposta del comprensorio unico dell’Alta Valtellina. Lo fa a margine di una serie di considerazioni relative al bilancio di questa stagione invernale, terminata domenica scorsa, inevitabilmente caratterizzata dall’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I Giochi invernali hanno permesso a Bormio di avere, oltre a una serie di opere che rimarranno in futuro (come il restyling dello ski stadium della Stelvio), un’esposizione mediatica clamorosa. BORMIO STAGIONE INVERNALE DI SCI IMPIANTI APERTI PISTE INNEVATE - foto(Orlandi) Benissimo l’immagine, meno i bilanci. L’immagine di Bormio, come quella delle altre località che hanno ospitato le Olimpiadi, ne è uscita vincente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bormio Ski, bilancio in rosso con le Olimpiadi

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