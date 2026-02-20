Olimpiadi 2026 al via le gare di ski cross con le azzurre Galli e Chesi – La diretta

Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina sono arrivate alla fase finale, con le gare di ski cross che sono iniziate ieri. La causa è l’approvazione del calendario ufficiale, che ha portato le atlete italiane Galli e Chesi a scendere in pista. Le due sportive si sono allenate intensamente nelle settimane precedenti, sperando di conquistare un buon risultato. La competizione si svolge sulle piste di Cortina, dove i tifosi seguono con entusiasmo ogni manche. La sfida tra le azzurre continua con grande coinvolgimento.

Si avvicinano alla conclusione le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che termineranno ufficialmente domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura di all'Arena di Verona. Oggi, venerdì 20 febbraio, possibile medaglia per Tommaso Giacomel, impegnato nella mass start di biathlon, e Francesca Lollobrigida (già doppia medaglia d'oro), in gara questo pomeriggio nei 1500 metri di pattinaggio di velocità. IL PROGRAMMA DI OGGI VENERDI' 20 FEBBRAIO IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA Olimpiadi 2026, tutte le gare in diretta oggi venerdì 20 febbraio Inizio diretta: 200226 10:00 Fine diretta: 200226 23:00 10:33 200226 Lollobrigida torna in pista per i 1500m Alle 16.