L’Ski Stadium di Bormio è pronto ad accogliere le gare di Milano-Cortina 2026. Le strutture sono state sistemate, e gli atleti stanno preparando gli ultimi dettagli prima dell’inizio. Bormio si prepara a diventare uno dei punti centrali delle Olimpiadi, con lo stadio che si prospetta come uno dei luoghi più vissuti e fotografati dell’evento.

Lo ski stadium di Bormio è pronto per ospitare le gare olimpiche. E non solo perché questa sarà uno dei cuori pulsanti della “vita olimpica” di Bormio. Adeguamenti per il CIO. La struttura andava per forza rivoluzionata per poter rientrare nei parametri del CIO in merito alle competizioni olimpiche. Futuro delle Gare Maschili e di Sci Alpinismo. Il cuore dell’arrivo della Pista Stelvio, tracciato che ospiterà tutte le prove di sci alpino maschili a partire dalla discesa di sabato 7 e tutte quelle di sci alpinismo, sarà appunto lo Ski Stadium. Realizzazione della Venue Olimpica. La venue olimpica realizzata da CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: un’infrastruttura strategica, sostenibile e una legacy pensata per restare al servizio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, scopriamo lo Ski Stadium di Bormio

