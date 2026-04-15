Boris Becker vende all’asta la coppa degli Us Open Ultimo triste atto di 25 anni di guai giudiziari ed economici

Boris Becker ha messo all'asta la coppa degli Us Open, segnando un nuovo capitolo nella sua vicenda legata a problemi giudiziari ed economici iniziati circa 25 anni fa. La decisione arriva in un momento in cui il tennista tedesco si trova coinvolto in diverse questioni legali e finanziarie che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. La vendita della coppa rappresenta uno degli ultimi atti pubblici legati a questa lunga serie di vicende.

Milano, 15 aprile 2026 – La parabola di Boris Becker continua a sorprendere, anche a distanza di decenni dai giorni in cui dominava i campi. L’ultima notizia arriva dal mondo delle aste: il trofeo dello US Open conquistato dal tedesco nel 1989 è stato venduto per 357.546 dollari (circa 300.000 euro), una cifra che supera persino il premio incassato allora per quella vittoria (circa 300.000 dollari). Un dettaglio che racconta, meglio di qualsiasi nostalgia, quanto sia cambiato il tennis e quanto sia cambiata la vita dello stesso Becker. Quel successo a Flushing Meadows non fu uno qualunque: rimane l’unico trionfo newyorkese di Becker, già leggenda precoce dopo aver vinto Wimbledon a soli 17 anni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Boris Becker vende all’asta la coppa degli Us Open. Ultimo (triste) atto di 25 anni di guai giudiziari ed economici Notizie correlate Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989, nel 2022 condannato per bancarottaLa coppa è stata venduta all’asta dalla piattaforma Prestige Memorabilia per 357 mila dollari, pari a circa 300 mila euro. Venduta all’asta trofeo degli Us Open vinti da Boris Becker nel 1989 per 300mila euroIl trofeo degli US Open 1989 vinti da Boris Becker è stato venduto all’asta per oltre 357mila dollari, pari a circa 300mila euro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euro; Boris Becker, venduta la coppa vinta agli Us Open: dopo il carcere ha ceduto proprietà e cimeli; Un colpo da 357.000 dollari: il trofeo dello US Open di Boris Becker segna un record all’asta. Venduta all’asta trofeo degli Us Open vinti da Boris Becker nel 1989 per 300mila euroIl trofeo degli US Open vinti da Boris Becker nel 1989 venduta a oltre 300mila euro. È tra i cimeli più costosi del tennis ... quifinanza.it Becker e l'asta per trofeo Us Open 1989: venduto per 300mila euroL’asta ha registrato il secondo incasso per un trofeo tennistico, superato solo dalla racchetta di Novak Djokovic con cui vinse gli Australian Open 2012, battuta a 540 mila dollari ... adnkronos.com Tennista Boris Becker, venduta all’asta per $357mila la coppa degli Us Open vinta nel 1989, nel 2022 condannato per bancarotta x.com «Avevate per caso da parte 300 mila euro » Negli ultimi giorni, chi aveva questo budget si sarebbe potuto portare a casa il trofeo dello US Open conquistato da Boris Becker nel 1989. Sulla piattaforma The Tennis Auction-Prestige Memorabilia, specializzata i facebook