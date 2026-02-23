Al via il 26 febbraio la nona edizione dei Campionati Italiani della Geografia

La riduzione delle ore di geografia nelle scuole italiane, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, provoca una svalutazione della materia. Questa situazione deriva dalla mancanza di docenti specializzati e dall’attenzione limitata al settore. Molti studenti si confrontano con programmi poco approfonditi e strumenti inadeguati per imparare. La poca attenzione verso la geografia si riflette nelle competenze degli studenti e nel loro rapporto con il territorio. La situazione rimane critica nelle scuole di tutto il Paese.

Nella scuola italiana la Geografia continua a essere una disciplina penalizzata: le ore dedicate sono ridotte e, in particolare negli istituti tecnici e professionali, spesso affidate a docenti non specializzati. Eppure, senza una solida educazione geografica si perde la capacità di distinguere ciò che è vicino da ciò che è lontano, di leggere lo spazio come sistema di relazioni e non come semplice punto su una mappa.

Con i Campionati della Geografia anche i Campionati scolastici della Mobilità SostenibileI Campionati Italiani della Geografia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2026, stanno raccogliendo numerose pre-iscrizioni.

Campionati di Economia e Finanza 2026: iscrizioni scuole dal 26 gennaio al 26 febbraio. NOTADal 26 gennaio al 26 febbraio 2024, le scuole possono iscriversi ai Campionati di Economia e Finanza 2026, organizzati dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

